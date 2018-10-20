Суддівський експерт: у матчі Шахтаря і Десни Бойко влаштував цирк, до якого вже не звикати

Арбітр допустив ряд суттєвих помилок, які вплинули на хід матчу.

Експерт, Сергій Шебек спробував розібратися в ситуації з неоднозначними суддівськими рішеннями, які арбітр Сергій Бойко приймав під час матчу Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Десна".

- У моменті на 60-й хвилині Бойко спочатку хотів продовжити атаку, але, побачивши, що м'яч перехопили чернігівці, зупинив гру, просигналізували про фолі Коберідзе проти Кривцова, - говорить Сергій Олександрович комменнтарии UA.Football. - Бойко призначив штрафний і показав гравцеві другу жовту картку. Але почнемо з того, що з боку Коберідзе не було порушення правил. Гравець "Десни" намагався зіграти у підкаті, але "проїхав" повз м'яча і повз ніг Кривцова. А останній спіткнувся об газон, за власною ініціативою впав на землю і скорчився від болю. На це і "клюнув" Бойко.

А вже потім, - продовжує експерт, - суддя піддався тиску з боку гостей, вирішив скасувати своє рішення і показати жовту картку Браткову, якого взагалі не було поруч з епіцентром подій. Рішення – незрозумілі. Це цирк, до якого у виконанні Бойко вже не звикати, - говорить Сергій Шебек.

Експерт згадав матч 9-го туру "Ворскла" - "Зоря", в якому Бойко призначив дивний пенальті у ворота луганчан. І це, зауважив Шебек, далеко не весь перелік очевидних ляпів арбітра, який вважається елітою українського суддівського корпусу.

Епізод з видаленням Кайоде Сергій Шебек пропонує залишити на розгляд судді, оскільки оцінити дії Ларі можна тільки знаючи намір футболіста: навмисне або випадково він наступив на опонента? Якщо це був умисел, то червона картка – справедливе покарання. Якщо ж контакт з гравцем "Десни" стався в результаті невдалого приземлення Кайоде на газон, то Бойко погарячкував з видаленням.

Також екс-арбітр ФІФА закликає звернути увагу на ще один момент.

- Бойко вважає себе професіоналом, але працює не так, як належить професіоналові, - знову взяв слово експерт. - Виходячи на матч "Шахтар" - "Десна", Сергій в голові тримав завтрашню можливість заробити 800 гривень в поєдинку на першість області. Я не розумію того, що Бойко як голова суддівської колегії Київської області сам призначив собі поєдинок на наступний день після гри в Харкові. Невже так він вчить своїх підопічних судити і розділяти навантаження?, - запитує Сергій Шебек.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар", незважаючи на гру у меншості, виграв матч проти "Десни" з рахунком 1:0.