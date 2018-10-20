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Гравці Шахтаря привітали воротаря П'ятова з ювілейним 400-м матчем тортом в обличчя (відео)

11:58, 20 жовтня 2018
Футбол
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Андрій П'ятов зіграв 400-й матч за "Шахтар" / shakhtar.com

Відео привітання розміщено на офіційному каналі ФК «Шахтар» в YouTube.

Голкіпер зіграв 400-й матч у складі гірників напередодні.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв чернігівську "Десну" в матчі Прем'єр-ліги з рахунком 1:0.

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Теги: #ФК Шахтар#П'ятов сейви#Андрій П'ятов