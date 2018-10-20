Гравці Шахтаря привітали воротаря П'ятова з ювілейним 400-м матчем тортом в обличчя (відео)

Голкіпер залишився задоволений подарунком

Партнери по команді привітали Андрія П'ятова з 400-м поєдинком за «Шахтар» спеціальним тортом, але щось пішло не так.

Відео привітання розміщено на офіційному каналі ФК «Шахтар» в YouTube.

Голкіпер зіграв 400-й матч у складі гірників напередодні.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв чернігівську "Десну" в матчі Прем'єр-ліги з рахунком 1:0.