Гравці Шахтаря привітали воротаря П'ятова з ювілейним 400-м матчем тортом в обличчя (відео)
11:58, 20 жовтня 2018Футбол
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Голкіпер залишився задоволений подарунком
Андрій П'ятов зіграв 400-й матч за "Шахтар" / shakhtar.com
Партнери по команді привітали Андрія П'ятова з 400-м поєдинком за «Шахтар» спеціальним тортом, але щось пішло не так.
Відео привітання розміщено на офіційному каналі ФК «Шахтар» в YouTube.
Голкіпер зіграв 400-й матч у складі гірників напередодні.
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв чернігівську "Десну" в матчі Прем'єр-ліги з рахунком 1:0.
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