Фіскальна служба не знайшла порушень у маленьких зарплатах гравців "Динамо"

"За результатами перевірки порушень в частині нарахування, утримання та сплати податків і зборів із заробітної плати, виплаченої на користь фізичних осіб, не встановлено", - заявляють в ГФС.

Державна фіскальна служба провела перевірку офіційних зарплат футболістів і тренерів київського "Динамо" і не виявила порушень в частині нарахування заробітної плати та сплати з нього податків.

Про це йдеться у відповіді ДФС на запит "Української правди".

Фіскали повідомляють, що офіс великих платників податків ДФС провів документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "ФК" Динамо "Київ з питань повноти нарахування і своєчасності сплати податку на доходи.

"За результатами перевірки порушень в частині нарахування, утримання та сплати податків і зборів із заробітної плати, виплаченої на користь фізичних осіб, не встановлено", - заявляють в ДФС.

Раніше УП писала, що у гравців київського "Динамо" вкрай низька офіційна заробітна плата, яка становить від 13 до 20 тисяч гривень на місяць.

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Минулого тижня столичний клуб оприлюднив суми сплати податків за 2017 рік. Всього сума сплачених податків "Динамо" становить 85 млн гривень. Причому, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО – прим. УП) тільки 10 млн.

Єдиного соціального внеску (ЄСВ – прим. УП) в "Динамо" було сплачено 12 млн гривень за минулий рік. Військового збору у "Динамо" сплачено 830 тисяч гривень.

Наприклад в офіційній звітності "Шахтаря" за 2017/2018 рік ПДФО становить суму в 357 млн гривень, а ЄСВ 473 млн. гривень. Військового збору "Шахтар" заплатив майже на 30 млн гривень.

Варто відзначити, що "Шахтар" і "Динамо" - єдині українські клуби, які оприлюднюють свою податкову звітність.