Рафаїлова можуть покарати за слова про геїв на засіданні КДК ФФУ

Висловлювання футбольного функціонера викликали великий резонанс.

Заступник глави ФФУ Юрій Запісоцький повідомив, що вирішувати, чи стануть слова генерального директора «Зорі» Сергія Рафаїлова про те, що він не допустить потрапляння в команду футболістів-геїв, об'єктом розгляду у Федерації футболу України, Контрольно-дисциплінарний комітет.

«Я не можу сказати, чи будуть слова Рафаїлова розглядатися органами ФФУ. КДК володіє достатньою незалежністю, щоб вирішити це питання самостійно", -зазначив у коментарі Tribuna.com Запісоцький.

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"Сумніваюся, що будуть ще якісь коментарі від адміністрації ФФУ. Як мінімум до розгляду цієї справи КДК», – додав заступник глави ФФУ.

У свою чергу, телеканал «Футбол 1» повідомляє, що висловлювання також можуть стати предметом розгляду в Комітеті етики і чесної гри.