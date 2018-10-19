Арсен Венгер сьогодні може стати тренером мюнхенської "Баварії" - німецькі ЗМІ
Знаменитий французький фахівець Арсен Венгер, який з 1996 по 2018 роки був головним тренером лондонського футбольного клубу "Арсенал", сьогодні може бути представлений в якості наставника мюнхенської "Баварії".
За наявними даними, претендентами на тренерське крісло вважалися також Зінедін Зідан і Лоран Блан, повідомляє Liga.net з посиланням на німецький Bild..
Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге, президент Улі Хеннес і спортивний директор Хасан Саліхаміджич незадоволені результатами "Баварії" в нинішньому сезоні. Цим і викликане рішення змінити головного тренера Ніко Ковача.
"Баварія" після семи турів в Бундеслізі має всього 13 очок і займає шосте місце.
Венгер звільнився з поста наставника "Арсеналу" в цьому році. Раніше повідомлялося, що він готовий відновити роботу з 1 січня.
Венгер три рази вигравав англійську Прем'єр-лігу, сім разів перемагав у Кубку Англії. Чотири рази його оголошували кращим тренером Європи.