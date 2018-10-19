Форварда збірної Франції і мадридського Реала Бензема звинуватили у викраденні людини

Карім Бензема не вперше замішаний у кримінальній історії.

Колишній агент форварда "Реала" Каріма Бензема звинувачує гравця і його близьких у спробі викрадення.

Інцидент стався 7 жовтня, коли нападник перебував у Парижі під час матчу ПСЖ — "Ліон" (5:0), повідомляє SportArena з посиланням на l'equipe.

Екс-агент вже подав позов проти Бензема. У ньому він стверджує, що був підданий нападу з боку друга Каріма, яке відбувалося у присутності його водія.

Що стосується мотиву цього злочину, то екс-агент футболіста впевнений, що їм стали розбіжності між ним і Бензема, які відбулися в липні. Зокрема, мова йде про 50 тисяч євро, які агент повинен був привезти з Марокко гравцю у Францію.

За версією агента, гроші він не привіз через те, що цю суму конфіскували прикордонники. А ось Бензема вважає, що ці гроші агент просто приховав у себе.

У даний момент розслідування у цій справі триває. Адвокат Бензема заперечує причетність свого клієнта до подібного.

Це не перший випадок, коли форварда звинувачують у порушенні закону. Раніше повідомлялося, що проти Каріма було відновлено справу про шантаж стосовно колишнього партнера по збірній Матьє Вальбуена.