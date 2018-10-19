Манчестер Сіті прилетить на гру з Шахтарем вже в неділю і замовив 100 кг льоду на матч

Гра Ліги чемпіонів у Харкові відбудеться у вівторок, 23 жовтня.

У вівторок у Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" зіграє проти "Манчестер Сіті".

Напередодні англійський клуб надав райдер на матч, повідомили УНІАН у ФК Шахтар.

Команди зіграють у традиційних кольорах - гірники в оранжево-чорних футболках, "Сіті" - у світлоблакитній формі.

Разом з тим, райдер команди з Манчестера був дуже оригінальним. Так, команда прибуде до Харкова більш ніж за дві доби до гри - в неділю ввечері. Основна команда поселиться в гальф-клубі Superior Golf & Spa Resort, юнацька команда (U-21) - Ovis Hotel, а офіційна делегація клубу - в Kharkiv Palace.

За день до гри відбудеться традиційна прес-конференція, а потім відкрите тренування команди з Манчестера на ОСК "Металіст". До речі, "Шахтар" проведе в Харкові тільки прес-конференцію, тренування пройде на заміській базі в Святошино (Київ) в понеділок вранці.

На тренування "Манчестер Сіті" замовив 60 кг. льоду в кубиках, а ось на гру - відразу 100 кг. Крім цього традиційні чай, кава і бутильована вода без газу. А от після матчу гравці команди, крім традиційних фруктів, будуть їсти горішки. У клубі для своїх футболістів замовили 40 пачок по 30 грамів кожна.

Нарешті, відлетить з Харкова в Манчестер комада не в ніч після гри, а наступного дня, 24 жовтня, після опівдня.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться 23 листопада. Початок гри - о 22.00.