У київському ЦУМі пройде автограф-сесія гравця "Шахтаря" Тайсона

Сесія пройде в неділю, 21 жовтня.

21 жовтня пройде автограф-сесія капітана «гірників» Тайсона

Зустріч відбудеться в київському ЦУМі в останні дні роботи фотовиставки, присвяченої історії виступів «Шахтаря» в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт гірників.

Початок автограф-сесії о 16:00.

Нагадаємо, у вересні відбувся аналогічний захід за участю Марлоса. 11-й номер «гірників» більше ніж півтори години підписував листівки і фотографувався з уболівальниками.