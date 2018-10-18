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У київському ЦУМі пройде автограф-сесія гравця "Шахтаря" Тайсона

17:20, 18 жовтня 2018
Футбол
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Тайсон проведе автограф-сесію для вболівальників у київському Цумі / shakhtar.com

Зустріч відбудеться в київському ЦУМі в останні дні роботи фотовиставки, присвяченої історії виступів «Шахтаря» в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт гірників.

Початок автограф-сесії о 16:00.

Нагадаємо, у вересні відбувся аналогічний захід за участю Марлоса. 11-й номер «гірників» більше ніж півтори години підписував листівки і фотографувався з уболівальниками.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтар#Тайсон Шахтар УПЛ