Перед матчем "Шахтаря" відбудеться розіграш воротарських рукавичок з автографом Андрія П'ятова

Донецька команда в п'ятницю проведе матч з чернігівською Десною.

19 жовтня в Харкові «Шахтар» у поєдинку 12-го туру УПЛ зустрінеться з чернігівською «Десною».

Стартовий свисток на ОСК «Металіст» прозвучить о 19:00. Вартість квитків – від 20 гривень, повідомляється на офіційному сайті гірників.

Вже традиційно в день матчу на стадіоні буде організовано Shakhtar Fan Fest. Вболівальників у секторах 20-29 чекають розважальна програма (провідний, діджеї та аніматори), футбольні атракціони, дитячий майданчик, фотозона, а також новинка – Cyber Zone FIFA 19. Початок фестивалю – о 17:30.

Власникам абонементів підготовлений приємний бонус – розіграш воротарських рукавичок з автографом Андрія П'ятова, якому належить провести 400-й матч за «Шахтар».

Придбати квитки можна:

- в касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);

- на shakhtar.com;

- у мобільному додатку Shakhtar Tickets;

- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою);

- у роздрібній торговій мережі Харкова.

Вартість:

Standard: 20, 50, 70, 90, 120 і 150 гривень;

SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 200 гривень;

Club 1936 (снек-меню): 500 гривень;

Roof Club (з пакетом гостинності): 1 000 гривень;

Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності): 1 500 гривень;

Sky Box: 2 000 і 2 500 гривень.

Студентам в касах ОСК «Металіст» надається знижка 30% на квитки категорії Standard, дітям – 50% в «Сімейний сектор».