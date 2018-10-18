Російський клуб усунений від участі в єврокубках
14:21, 18 жовтня 2018Футбол
351 0
Казанський "Рубін" покараний за порушення правил фінансового фейр-плей.
REUTERS
Судова палата УЄФА винесла рішення відсторонити російський «Рубін» (Казань) від виступу в єврокубках.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Казанський клуб буде виключений з єврокубкового турніру в разі, якщо проб'ється у нього за результатами в чемпіонаті Росії протягом двох найближчих сезонів.
Таке рішення прийнято арбітражною палатою інстанції УЄФА з фінансового контролю за те, що «Рубін» порушив умови мирової угоди на предмет дотримання правил фінансового фейр-плей.
У «Рубіна» залишається право оскаржити цей вердикт у Спортивному суді Лозанни (CAS).
Як повідомляв УНІАН, УЄФА схвалив створення третього єврокубкового турніру починаючи з сезону-2021/22.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter