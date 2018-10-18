Російський клуб усунений від участі в єврокубках

Казанський "Рубін" покараний за порушення правил фінансового фейр-плей.

Судова палата УЄФА винесла рішення відсторонити російський «Рубін» (Казань) від виступу в єврокубках.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Казанський клуб буде виключений з єврокубкового турніру в разі, якщо проб'ється у нього за результатами в чемпіонаті Росії протягом двох найближчих сезонів.

Таке рішення прийнято арбітражною палатою інстанції УЄФА з фінансового контролю за те, що «Рубін» порушив умови мирової угоди на предмет дотримання правил фінансового фейр-плей.

У «Рубіна» залишається право оскаржити цей вердикт у Спортивному суді Лозанни (CAS).

Як повідомляв УНІАН, УЄФА схвалив створення третього єврокубкового турніру починаючи з сезону-2021/22.