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Гендиректор Зорі заявив, що не пустить у команду геїв

13:03, 18 жовтня 2018
Футбол
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Сергій Рафаїлов / dynamo.kiev.ua

Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов заявив, що не допустить появи в його команді геїв. Про це він сказав в ефірі програми "Футбольний на голову".

"Я не допущу, щоб вони сюди потрапили. Це для мене неприйнятно, однозначно", - сказав Рафаїлов.

Варто відзначити, що в 2016 році після матчу Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" Рафаїлов заявив, що йому не сподобався Манчестер, тому що там на вулицях цілуються чоловіки і порадив українцям задуматися, чи потрібна їм євроінтеграція.

Заява викликала резонанс у Великобританії - слова Рафаїлова процитували багато британських ЗМІ.

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Теги: #геї#Зоря Луганськ