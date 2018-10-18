Гендиректор Зорі заявив, що не пустить у команду геїв

У 2016 році після матчу Ліги Європи Сергій Рафаїлов сказав, що йому не сподобався Манчестер, тому що там на вулицях цілуються чоловіки.

Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов заявив, що не допустить появи в його команді геїв. Про це він сказав в ефірі програми "Футбольний на голову".

"Я не допущу, щоб вони сюди потрапили. Це для мене неприйнятно, однозначно", - сказав Рафаїлов.

Варто відзначити, що в 2016 році після матчу Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" Рафаїлов заявив, що йому не сподобався Манчестер, тому що там на вулицях цілуються чоловіки і порадив українцям задуматися, чи потрібна їм євроінтеграція.

Заява викликала резонанс у Великобританії - слова Рафаїлова процитували багато британських ЗМІ.