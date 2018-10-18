Гендиректор Зорі заявив, що не пустить у команду геїв
13:03, 18 жовтня 2018Футбол
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У 2016 році після матчу Ліги Європи Сергій Рафаїлов сказав, що йому не сподобався Манчестер, тому що там на вулицях цілуються чоловіки.
Сергій Рафаїлов / dynamo.kiev.ua
Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов заявив, що не допустить появи в його команді геїв. Про це він сказав в ефірі програми "Футбольний на голову".
"Я не допущу, щоб вони сюди потрапили. Це для мене неприйнятно, однозначно", - сказав Рафаїлов.
Варто відзначити, що в 2016 році після матчу Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" Рафаїлов заявив, що йому не сподобався Манчестер, тому що там на вулицях цілуються чоловіки і порадив українцям задуматися, чи потрібна їм євроінтеграція.
Заява викликала резонанс у Великобританії - слова Рафаїлова процитували багато британських ЗМІ.
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