ФФУ висловила готовність зіграти з Росією у фіналі плей-офф Ліги націй

У разі фінального матчу Україна - Росія його місцем проведення буде нейтральне поле, заявили в ФФУ.

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Федерація футболу України прокоментувала можливість проведення поєдинку зі збірною Росії в Лізі націй.

За словами генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького, матч між збірними України і Росії може відбутися не раніше фіналу плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Втім, Запісоцький взагалі сумнівається в тому, що росіяни туди потраплять.

"З цього приводу вже кілька років діє спеціальне рішення УЄФА - максимально розводити на всіх етапах змагань як клуби, так і збірні України і Росії. Це ж рішення діє і тут, тому в разі потрапляння в плей-офф своєї ліги ми з Росією будемо розведені в півфіналах і зустрінемося тільки у фіналі. Якщо ж доля зведе нас у фіналі плей-офф, що ж - добре, зіграємо у фіналі.

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Звичайно, важливе питання - де буде зіграно цей матч? Тут сам факт можливої поїздки в Росію буде предметом великої дискусії... Поки ж можу висловити свою особисту точку зору - це навряд чи взагалі допустимо. У разі фінального матчу УЄФА, можливо, запропонує варіант нейтрального поля. Але поки це все досить умовно. Зараз особисто у мене немає впевненості навіть у тому, що наші потенційні опоненти в даному питанні дійдуть до фіналу плей-офф", - цитує слова Запісоцького obozrevatel.com.

Нагадаємо, що збірна України здолала Чехію і достроково оформила вихід в еліту європейського футболу, забезпечивши собі перше місце в групі Ліги націй. Що стосується росіян, то після трьох турів в їхньому активі 7 очок і перша позиція.

Гра Україна - Росія може відбутися тільки в тому випадку, якщо обидві команди не проб'ються на континентальну першість через звичайну кваліфікацію.