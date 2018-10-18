У столиці прощаються з легендою Динамо Олегом Базилевичем (відео)

Поховають видатного футбольного фахівця на Байковому кладовищі.

Сьогодні у Києві прощаються з легендарним футболістом і тренером "Динамо" Олегом Базилевичем, чиє серце зупинилося у вівторок, 16 жовтня.

У 1961 році київське "Динамо", на вістрі атаки якого грав яскравий форвард Олег Базилевич, першим з немосковських команд завоювало золото чемпіонату СРСР.

У 1974 році Базилевич склав легендарний тренерський тандем з Валерієм Лобановським. Разом вони розробили систему підготовки футболістів, що стала революційною в розвитку футболу. У 1975-му "Динамо" під керівництвом Лобановського і Базилевича виграло Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА, обігравши німецьку "Баварію".

В останні роки Олег Базилевич боровся з хворобою Паркінсона. Громадянська панахида і прощання з Олегом Петровичем Базилевичем проходить сьогодні вранці на НСК "Олімпійський". Поховають видатного футбольного фахівця на Байковому кладовищі.