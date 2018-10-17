Екс-наставник Арсенала Венгер анонсував своє повернення у футбол

68-річний француз зазначив, що відновить роботу на початку 2019 року.

Колишній тренер лондонського «Арсеналу» Арсен Венгер повідомив, що повернеться до тренерської діяльності.

Французький фахівець розповів в інтерв'ю Sport Bild, що відновить роботу на початку наступного року.

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«Думаю, я повернуся 1 січня. Поки не знаю, куди. Я чудово відпочив і готовий до роботи. Я не впевнений на 100%, що буду працювати в клубі. У мене є пропозиції від футбольних федерацій та національних команд, є варіант з Японією. Завдяки 22 рокам в «Арсеналі» у мене є різний досвід. Пропозиції надходять з різних точок світу».

Венгер вже працював у Японії з 1995-го по 1996 роки, тренуючи клуб «Нагоя Грампус».

У ЗМІ також повідомляли, що є ймовірність призначення Венгера спортивним директором "ПСЖ".