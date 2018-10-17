У Динамо повідомили дату та місце прощання з видатним тренером Базилевичем

Легендарного футболіста та тренера поховають у четвер на Байковому кладовищі.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) повідомив інформацію про те, коли і де відбудеться прощання з видатним футбольним тренером та гравцем Олегом Базилевичем.

Громадянська панахида та прощання відбудеться в Олімпійському дворику НСК «Олімпійський» у четвер, 18 жовтня, з 10:00 до 12:30.

Після громадянської панахиди поховають Олега Петровича на ділянці 42А центральної алеї Байкового кладовища, інформує офіційний сайт ФК "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня на 81-му році життя помер легендарний футболіст та колишній тренер "Динамо" Олег Базилевич. Співчуття рідним та шанувальникам його таланту висловив президент України Петро Порошенко.

У пам'ять про Олега Базилевича з хвилини мовчання 16 жовтня у Харкові розпочався матч Ліги Націй Україна - Чехія, в якому підопічні Андрія Шевченко здобули перемогу.