Лідер збірної України Ярмоленко перейшов на українську після запитання журналіста

Футболіст пояснив, що не має ніякого значення те, якою мовою він спілкується.

Гравець збірної України Андрій Ярмоленко з явним роздратуванням прокоментував питання від журналіста після матчу Ліги націй УЄФА Україна - Чехія.

На прохання відповісти на заклик на адресу гравця з боку одного з журналістів про те, щоб він давав інтерв'ю українською мовою, футболіст зазначив, що не має ніякого значення, якою мовою він спілкується, повідомляє Динамо від Шурика.

Також гравець плавно перейшов на українську, показавши, що у нього немає жодних проблем у спілкуванні на двох мовах:

"Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу — російською. Головне для мене не це, а те, що знаходиться у серці. Важливо, щоб кожен любив свою країну у сердці, а не говорив ті чи інші речі на камеру. Я люблю Україну всім серцем, і мені байдуже, хто і що говорити про мене та про ті, на якій мові я спілкуюсь", - зазначив Ярмоленко.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Чехія завершився з рахунком 1:0. Таким чином, збірна України достроково виграла груповий турнір і вийшла у вищий дивізіон турніру - Ліги А, де представлені 12 найсильніших команд Європи.