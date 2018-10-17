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Названа сума призових збірної України в Лізі націй

13:32, 17 жовтня 2018
Футбол
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Названий розмір призових збірної України за виступ у Лізі націй / УНІАН

Таким чином, наша команда заробила 3 мільйони євро – 1,5 за участь в турнірі і ще 1,5 за перше місце, повідомляє Isport.

Відзначимо, що в Дивізіоні А, де будуть виступати "жовто-сині" в наступному розіграші ЛН, за участь збірні отримують від УЄФА 2,5 млн і стільки ж за перемогу в групі.

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Теги: #УЄФА#збірна України#Андрій Шевченко#Ліга націй УЄФА