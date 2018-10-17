Названа сума призових збірної України в Лізі націй

Наша команда заробила 3 мільйони євро - 1,5 млн. за участь і стільки ж - за перемогу.

Напередодні збірна України обіграла Чехію і достроково гарантувала перемогу в групі B1 Ліги націй.

Таким чином, наша команда заробила 3 мільйони євро – 1,5 за участь в турнірі і ще 1,5 за перше місце, повідомляє Isport.

Відзначимо, що в Дивізіоні А, де будуть виступати "жовто-сині" в наступному розіграші ЛН, за участь збірні отримують від УЄФА 2,5 млн і стільки ж за перемогу в групі.