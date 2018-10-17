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Збірна України обіграла Чехію і вийшла в елітний дивізіон Ліги націй (фоторепортаж)

11:22, 17 жовтня 2018
Футбол
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Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 1:0, а єдиний гол у цьому матчі шикарним ударом з дальньої дистанції забив Руслан Малиновський.

Таким чином, збірна України виграла три матчі з трьох, набрала максимально можливі 9 очок і достроково виграла турнір Групи В1. Тепер, в наступному циклі, збірна України перейде в елітний дивізіон А. Там грають 12 найсильніших команд Європи, розподілені на 4 групи по 3 збірні.

Команда Андрія Шевченка стала першою, яка вийшла в елітний дивізіон. А за крок від підвищення в класі залишаються команди Росії та Боснії. Однозначно залишить елітний дивізіон за підсумками нинішнього турніру команда Ісландії, а явними кандидатами "на виліт" є збірні Польщі, Хорватії та Німеччини.

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Теги: #УЄФА#збірна України#Андрій Шевченко#Ліга націй УЄФА