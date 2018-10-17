Шевченко після перемоги у групі Ліги націй: команда росте, будемо продовжувати в тому ж дусі

Наставник "синьо-жовтих" прокоментував перемогу над Чехією у Харкові.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив гру проти команди Чехії. При цьому наставник зауважив, що хотів, щоб гравці швидше поставили крапку в матчі.

«Сподобалося те, що команда контролювала хід гри. Були моменти, коли було важко, суперник збалансовано грав. У чехів було кілька моментів у першому таймі після індивідуальних помилок, ми попереджали про це», — цитує слова наставника синьо-жовтих "Трибуна", посилаючись на Футбол 1.

«У цілому я задоволений грою. Хотілося б в таких моментах закінчувати гру трохи швидше. Були моменти, коли ми могли забивати. Задоволений Яремчуком. Він на правильному шляху. Він переживає, що не забиває, але це не проблема. Головне, що у нього є моменти, він робить великий обсяг роботи. Команда зростає. Будемо сподіватися, що продовжимо в тому ж дусі».

Україна вийшла у фінальну стадію Ліги націй завдяки тому, що зайняла перше місце в групі.

16 листопада команда Андрія Шевченка зіграє проти Словаччини останній матч в Лізі націй.