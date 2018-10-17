Дубль Грізманна приніс збірній Франції перемогу над Німеччиною у Лізі націй (результати всіх матчів)
У матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА збірна Франції приймала збірну Німеччини. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь чемпіонів світу-2018.
На 14-й хвилині Тоні Кроос реалізував пенальті у ворота господарів, відкривши рахунок. Антуан Грізманн на 62-й хвилині відквитав один м'яч, а на 80-й форвард "Атлетіко" реалізував 11-метровий, і цей гол виявився вирішальним. 2:1.
Збірна Франції, набравши 7 очок, очолює групу 1 ліги А. Німецька команда - на 3-му місці, збірна Голландії - на другому.
Як повідомляв УНІАН, збірна України здобула третю перемогу на турнірі в трьох матчах, обігравши Чехію - 1:0.
Ліга націй
16 жовтня
Франція - Німеччина - 2:1
Україна - Чехія - 1:0
Латвія - Грузія - 0:3
Ірландія - Уельс - 0:1
Гібралтар - Ліхтенштейн - 2:1
Норвегія - Болгарія - 1:0
Словенія - Кіпр - 1:1
Вірменія - Македонія - 4:0
Казахстан - Андорра - 4:0