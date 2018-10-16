Збірна України обіграла Чехію і достроково виграла груповий турнір Ліги націй

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 3-го туру групового етапу Ліга націй УЄФА, в якому збірна України приймала команду Чехії.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму. Українці володіли ініціативою з самого початку гри і в кінцівці тайму зуміла реалізувати свою перевагу в результат на табло. На 43-й хвилині після поперечної передачі від Караваєва з правого флангу Яремчук зробив подачу на Малиновського, який метрів з 23-х поклав м'яч точно в правий від себе кут воріт суперника - 1:0.

Після перерви українці спокійно утримували свою перевагу, проявили завидну холоднокровність в захисті, мали ряд моментів в атаці, але матч, у підсумку так і завершився мінімальною перевагою команди Андрія Шевченка.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, з допомогою якої можна простежити за ходом матчу.

Таким чином, збірна України набрала 9 очок, достроково стала переможцем Групи В1 Ліги націй УЄФА і в наступному циклі змагань перейде в компанію найсильніших команд Європи, Дивізіон А Ліги націй.