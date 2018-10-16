Молодіжна збірна України крупно поступилася голландцям, втративши шанси на вихід у фінал Євро

Матч у Голландії завершився з рахунком 0:3.

Молодіжна збірна України програла заключний поєдинок кваліфікації Євро-2019 (U-21).

У матчі з Голландією на виїзді підопічні Олександра Головка поступилися - 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 21-й хвилині рахунок відкрив Джастін Клюйверт. А потім Рішайро Живкович відзначився дублем, забивши по голу в кожному таймі.

Українці фінішували на третій позиції в групі 4 у відборі ЧЄ, пропустивши вперед Англію і Голландію.

Лише перемога в останньому матчі давала шанси "синьо-жовтим" на вихід у фінальну частину турніру.