Шахтар на аукціоні розіграє серед уболівальників поїздку до Манчестера на матч ЛЧ

Стартова ціна складає 100 тисяч гривень, а обов'язковою умовою є наявність діючої британської візи.

7 листопада в Манчестері в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» зустрінуться з «Манчестер Сіті»

ФК «Шахтар» пропонує вболівальникам ексклюзивну можливість випробувати незабутні емоції, перебуваючи в самому центрі подій, – аукціон пакети гостинності «Твій найкращий європейський матч», повідомляє офіційний сайт гірників.

Бути частиною команди в Манчестері – це:

- переліт з Києва до Англії та назад на літаку разом з «Шахтарем»;

- проживання в готелі з командою;

- прогулянка з гравцями і тренерами;

- відвідування передматчевого тренування та прес-конференції;

- перегляд поєдинку на місцях першої категорії арени «Сіті оф Манчестер»;

- ексклюзивний подарунок від клубу;

- інші переваги.

Для перельоту необхідно мати чинну візу у Великобританію.

Ставки приймаються з 1 по 23 жовтня телефоном +38 067 620 40 11. Стартова ціна – 100 тисяч гривень.