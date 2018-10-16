Шахтар на аукціоні розіграє серед уболівальників поїздку до Манчестера на матч ЛЧ
7 листопада в Манчестері в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» зустрінуться з «Манчестер Сіті»
ФК «Шахтар» пропонує вболівальникам ексклюзивну можливість випробувати незабутні емоції, перебуваючи в самому центрі подій, – аукціон пакети гостинності «Твій найкращий європейський матч», повідомляє офіційний сайт гірників.
Бути частиною команди в Манчестері – це:
- переліт з Києва до Англії та назад на літаку разом з «Шахтарем»;
- проживання в готелі з командою;
- прогулянка з гравцями і тренерами;
- відвідування передматчевого тренування та прес-конференції;
- перегляд поєдинку на місцях першої категорії арени «Сіті оф Манчестер»;
- ексклюзивний подарунок від клубу;
- інші переваги.
Для перельоту необхідно мати чинну візу у Великобританію.
Ставки приймаються з 1 по 23 жовтня телефоном +38 067 620 40 11. Стартова ціна – 100 тисяч гривень.