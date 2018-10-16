На 81-му році життя помер видатний гравець і тренер Динамо Олег Базилевич

Олег Петрович Базилевич стояв біля витоків перемог київського "Динамо" в Європі.

У вівторок в Києві помер легендарний футболіст і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич.

Багаторічному соратнику Валерія Лобановського було 80 років.

Як повідомив "Обозреватель", видатний спеціаліст помер біля 15:00 після тривалої хвороби.

Олег Базилевич народився в Києві 6 липня 1938 року. З 1957-го по 1965 рік виступав у київському "Динамо" на позиції нападника і забив 53 голи в матчах чемпіонату СРСР. Також грав за "Чорноморець" і "Шахтар".

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У 1974-му він став біля витоків нового "Динамо", розділивши обов'язки головного тренера з Валерієм Лобановським. У 1975-му "Динамо" під керівництвом дуету Лобановський - Базилевич виграло Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.

Після періоду роботи з киянами Базилевич працював у командах "Шахтар", "Динамо" Мінськ, "Пахтакор", ЦСКА, "Зоря" Ворошиловград, олімпійська збірна Кувейту та інших.

З 1992-го по 1994 роки Базилевич очолював національну збірну України.