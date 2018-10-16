ФК Львів перевірив гравців на детекторі брехні після поразки від Десни

Львівська команда перервала серію з п'яти ігор без поразок.

Керівництво футбольного клубу Львів вдалося до незвичних методів спілкування с гравцями після поразки від чернігівської Десни в матчі Прем'єр-ліги.

Гравців вирішили перевірити на детекторі брехні, повідомляє FootballHub.

Керівництву ФК Львів не сподобалася остання поразка команди, від Десни). І воно перевірило усіх українських гравців клубу на детекторі брехні із запитанням: чи чесним був той матч?

Видання не повідомляє про підсумки опитування. Проте, зазначає, що сам метод спілкування з гравцями є досить незвичним.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився перемогою чернігівської команди з рахунком 3:1.