Матч Ліги націй Україна - Чехія: де дивитися

Гру покаже загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.

Сьогодні в Харкові пройде матч групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому збірна України зіграє з національною командою Чехії.

Матч покажуть одразу два українських телеканали - Україна і Футбол 1.

Трансляція матчу розпочнеться о 21.35. Разом з тим, на каналі Футбол 1 трансляції передуватимуть програма Головна команда, де експерти в студії каналу розберуть шанси обох команд на підсумковий успіх. Початок програми о 20.30.

Після гри експерти в студії підіб'ють підсумки матчу та оцінять перспективи команд на найближче майбутнє. Програма вийде в ефір одразу після закінчення матчу - о 23.40.