Матч Ліги націй Україна - Чехія: де дивитися
11:14, 16 жовтня 2018Футбол
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Гру покаже загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.
Матч збірної України покажуть на двох каналах українського ТБ / hotology.ru
Сьогодні в Харкові пройде матч групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому збірна України зіграє з національною командою Чехії.
Матч покажуть одразу два українських телеканали - Україна і Футбол 1.
Трансляція матчу розпочнеться о 21.35. Разом з тим, на каналі Футбол 1 трансляції передуватимуть програма Головна команда, де експерти в студії каналу розберуть шанси обох команд на підсумковий успіх. Початок програми о 20.30.
Після гри експерти в студії підіб'ють підсумки матчу та оцінять перспективи команд на найближче майбутнє. Програма вийде в ефір одразу після закінчення матчу - о 23.40.
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