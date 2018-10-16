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Матч Ліги націй Україна - Чехія: де дивитися

11:14, 16 жовтня 2018
Футбол
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Матч збірної України покажуть на двох каналах українського ТБ / hotology.ru

Матч покажуть одразу два українських телеканали - Україна і Футбол 1.

Трансляція матчу розпочнеться о 21.35. Разом з тим, на каналі Футбол 1 трансляції передуватимуть програма Головна команда, де експерти в студії каналу розберуть шанси обох команд на підсумковий успіх. Початок програми о 20.30.

Після гри експерти в студії підіб'ють підсумки матчу та оцінять перспективи команд на найближче майбутнє. Програма вийде в ефір одразу після закінчення матчу - о 23.40.

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Теги: #УЄФА#збірна України#Ліга націй УЄФА