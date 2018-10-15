Збірна Англії в гостях забила 3 голи Іспанії в Лізі націй (результати всіх матчів)

Англійці вперше здобули перемогу в новому турнірі.

У понеділок в Європі відбулися чергові матчі Ліги націй УЄФА. У центральному поєдинку дня збірна Іспанії приймала Англію. Вже після першого тайму гості громили команду господарів з рахунком 3:0 (дублем відзначився Стерлінг, ще один гол на рахунку Рашфорда).

У другій половині гри іспанці зуміли забити двічі зусиллями Пако Алькасера і Серхіо Рамоса, але цього не вистачило навіть для нічиєї. Перемога родоначальників футболу - 3:2. Це перша перемога англійців у новому турнірі - Лізі націй.

Ліга націй.

15 жовтня

Іспанія - Англія - 2:3

Ісландія - Швейцарія - 1:2

Боснія і Герцеговина - Півн. Ірландія - 2:0

Фінляндія - Греція - 2:0

Естонія - Угорщина - 3:3

Люксембург - Сан-Марино - 3:0

Білорусь - Молдова - 0:0

Нагадаємо, у вівторок черговий матч Ліги націй проведе збірна України, яка у Харкові прийме команду Чехії. Початок - о 21.45.