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Капітану збірної Туреччини Арді Турану загрожує тюремне ув'язнення строком до 12,5 років

20:08, 15 жовтня 2018
Футбол
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Арда Туран / REUTERS

Півзахиснику турецького клубу «Істанбул Башакшехір» Арді Турану, який належить «Барселоні», загрожує до 12,5 років в'язниці, повідомляє CNN Turk.

За даними видання, футболіст звинувачується у сексуальному домаганні, незаконному носінні вогнепальної зброї, загрозі життю та навмисному нанесенні травм.

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Кілька днів тому Туран влаштував скандал в нічному клубі Стамбула. Хавбек почав чіплятися до жінки, яка є дружиною співака Беркая Шахіна. Через це у нього сталася бійка з артистром, в результаті якої Туран зламав опоненту ніс.

Після цього Туран відвідав потерпілого в лікарні з пістолетом. Футболіст простягнув зброю співакові зі словами: «Не знав, що це твоя дружина. Вибач, можеш пристрелити мене». Втім, Шахін відмовився брати пістолет.

Варто відзначити, що це вже не перший скандальний епізод за участю Арди Турана. Раніше він напав на журналіста в літаку, а через деякий час накинувся на арбітра у матчі чемпіонату Туреччини, отримавши за це 16-матчеву дискваліфікацію.

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Теги: #Туреччина#збірна Туреччини з футболу