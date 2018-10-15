Капітану збірної Туреччини Арді Турану загрожує тюремне ув'язнення строком до 12,5 років

Футболіст звинувачується у сексуальному домаганні, незаконному носінні вогнепальної зброї, загрозі життю та навмисному нанесенні травм.

Півзахиснику турецького клубу «Істанбул Башакшехір» Арді Турану, який належить «Барселоні», загрожує до 12,5 років в'язниці, повідомляє CNN Turk.

За даними видання, футболіст звинувачується у сексуальному домаганні, незаконному носінні вогнепальної зброї, загрозі життю та навмисному нанесенні травм.

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Кілька днів тому Туран влаштував скандал в нічному клубі Стамбула. Хавбек почав чіплятися до жінки, яка є дружиною співака Беркая Шахіна. Через це у нього сталася бійка з артистром, в результаті якої Туран зламав опоненту ніс.

Після цього Туран відвідав потерпілого в лікарні з пістолетом. Футболіст простягнув зброю співакові зі словами: «Не знав, що це твоя дружина. Вибач, можеш пристрелити мене». Втім, Шахін відмовився брати пістолет.

Варто відзначити, що це вже не перший скандальний епізод за участю Арди Турана. Раніше він напав на журналіста в літаку, а через деякий час накинувся на арбітра у матчі чемпіонату Туреччини, отримавши за це 16-матчеву дискваліфікацію.