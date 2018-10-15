Ярмоленко і Макаренко можуть зіграти в матчі з Чехією - Шевченко

Головний тренер "синьо-жовтих" розповів про підготовку команди до поєдинку Ліги націй.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував майбутній матч Ліги націй зі збірною Чехії, який відбудеться завтра в Харкові.

«У нас є наша модель гри, яку ми змінювати не збираємося. Гравці в цій схемі почувають себе нормально, нічого не будемо міняти. Звичайно, будуть ще певні корективи, але кардинальних змін не буде.

З приводу воротарської позиції у нас не було інших думок. У нас є три воротаря, кожний з них може зіграти завтра. З них і виберемо.

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Ярмоленко і Макаренко вже кілька днів працюють в загальній групі, все нормально. Після сьогоднішнього тренування будемо визначатися, хто буде грати», – розповів Шевченко.

Також наставник "синьо-жовтих" закликав уболівальників прийти на стадіон і підтримати команду в матчі з чехами.

«Приходьте підтримати команду, завтра буде важлива гра. Ми вас чекаємо всіх, потребуємо 12-го гравця. У футболістів Чехії, перш за все, змінилася мотивація. У матчі зі словаками вони були більш мотивовані, агресивно грали, показали більше прагнення», – сказав Андрій Шевченко.

Матч Україна - Чехія відбудеться у вівторок, 16 жовтня. Початок – о 21.45.