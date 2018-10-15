Ярмоленко і Макаренко можуть зіграти в матчі з Чехією - Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував майбутній матч Ліги націй зі збірною Чехії, який відбудеться завтра в Харкові.
«У нас є наша модель гри, яку ми змінювати не збираємося. Гравці в цій схемі почувають себе нормально, нічого не будемо міняти. Звичайно, будуть ще певні корективи, але кардинальних змін не буде.
З приводу воротарської позиції у нас не було інших думок. У нас є три воротаря, кожний з них може зіграти завтра. З них і виберемо.
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Ярмоленко і Макаренко вже кілька днів працюють в загальній групі, все нормально. Після сьогоднішнього тренування будемо визначатися, хто буде грати», – розповів Шевченко.
Також наставник "синьо-жовтих" закликав уболівальників прийти на стадіон і підтримати команду в матчі з чехами.
«Приходьте підтримати команду, завтра буде важлива гра. Ми вас чекаємо всіх, потребуємо 12-го гравця. У футболістів Чехії, перш за все, змінилася мотивація. У матчі зі словаками вони були більш мотивовані, агресивно грали, показали більше прагнення», – сказав Андрій Шевченко.
Матч Україна - Чехія відбудеться у вівторок, 16 жовтня. Початок – о 21.45.