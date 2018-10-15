Син Роналду оформив дубль за дитячу команду Ювентуса (відео)
14:22, 15 жовтня 2018Футбол
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Кріштіану Роналду виклав в Instagram відео з успішною грою свого сина.
Роналду-молодший і Бардзальї-молодший / TWITTER.COM/JUVENTUSINDIA
Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду виклав у себе в Instagram відео голів, який забив його син, який виступає за дитячу команду туринців. Зокрема, в одній з ігор нащадок зірки відзначився дублем.
Нагадаємо, в літнє трансферне вікно 33-річний португалець перейшов з "Реала" в "Ювентус". Сума трансферу склала 112 мільйонів євро.
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