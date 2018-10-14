Збірна Італії на останній хвилині вирвала перемогу у Польщі в поєдинку Ліги націй
23:54, 14 жовтня 2018Футбол
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"Скуадра Адзурра" перервала безвиграшну серію з 5 матчів.
Збірна Італії перервала серію невдач / REUTERS
Сьогодні відбулися чергові матчі в рамках турніру Ліга націй УЄФА за участю національних збірних.
У Лізі А завершився поєдинок між командами Польщі та Італії. "Скуадра Адзурра" з трудом вирвала перемогу в гостях, забивши гол на 90-й хвилині матчу - відзначився гравець "Фіорентини" Крістіано Бірагі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Зазначимо, що італійці перервали серію без перемог, яка тривала п'ять поєдинків.
Ліга націй УЄФА
14 жовтня
Польща - Італія - 0:1
Росія - Туреччина - 2:0
Румунія - Сербія - 0:0
Ізраїль - Албанія - 2:0
Литва - Чорногорія - 1:4
Азербайджан - Мальта - 1:1
Фарерські о-ви - Косово - 1:1
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