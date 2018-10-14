Збірна Італії на останній хвилині вирвала перемогу у Польщі в поєдинку Ліги націй

"Скуадра Адзурра" перервала безвиграшну серію з 5 матчів.

Сьогодні відбулися чергові матчі в рамках турніру Ліга націй УЄФА за участю національних збірних.

У Лізі А завершився поєдинок між командами Польщі та Італії. "Скуадра Адзурра" з трудом вирвала перемогу в гостях, забивши гол на 90-й хвилині матчу - відзначився гравець "Фіорентини" Крістіано Бірагі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Зазначимо, що італійці перервали серію без перемог, яка тривала п'ять поєдинків.

Ліга націй УЄФА

14 жовтня

Польща - Італія - 0:1

Росія - Туреччина - 2:0

Румунія - Сербія - 0:0

Ізраїль - Албанія - 2:0

Литва - Чорногорія - 1:4

Азербайджан - Мальта - 1:1

Фарерські о-ви - Косово - 1:1