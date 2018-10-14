Суперник України у Лізі націй збірна Словаччини звільнила головного тренера

Ян Козак подав у відставку після провального старту команди на турнірі.

Головний тренер збірної Словаччини з футболу Ян Козак подав у відставку.

Він сам виявив бажання залишити пост головного тренера, повідомляє офіційний сайт Словацького футбольного союзу.

Словаччина в Лізі націй виступає в групі з Україною. Перший матч завершився мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0, матч-відповідь буде зіграно в Словаччині 16 листопада.

Днями Словаччина програла Чехії (1:2), через що погіршила своє становище в групі Ліги націй. У двох поєдинках словаки не набрали жодного очка.

Ян Козак є рекордсменом збірної Словаччини за кількістю матчів у якості головного тренера. Він очолив національну команду в липні 2013 року.

У товариському матчі проти Швеції, який відбудеться 16 жовтня, командою керуватиме помічник Козака Штефан Таркович.