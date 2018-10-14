Основний захисник збірної Чехії не зіграє в матчі з Україною

Павел Кадержабек залишив розташування національної команди Чехії перед поєдинком у Харкові.

Основний захисник збірної Чехії Павел Кадержабек залишив розташування національної команди перед матчем з Україною через проблеми з шлунком.

«Павел протягом декількох днів мав проблеми зі шлунком, але відчував себе добре і дуже хотів вийти на поле проти Словаччини. Але у другому таймі гравець попросив заміну, його стан був таким, що він навіть не міг брати участь у силовій боротьбі», - повідомив прес-аташе збірної Чехії, якого цитує Karlovarsky.denik.cz.

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Незважаючи на травму гравця, тренерський штаб чехів на чолі з Ярославом Шілгави не збирається викликати футболіста на заміну Кадержабеку. В Україну вирушать три воротарі і 19 польових гравців.

26-річний захисник Павел Кадержабек є основним гравцем збірної Чехії. Він виходив на поле з перших хвилин у двох попередніх матчах Ліги націй. Зазначимо, що Кадержабек виступає за "Хоффенхайм" - суперника "Шахтаря" у групі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що з Україною не зіграє півзахисник Томаш Соучек, який пропустить гру через перебір попереджень.

Поєдинок Україна - Чехія відбудеться у вівторок, 16 жовтня, у Харкові. Після двох матчів українці лідирують у своїй групі, маючи 6 очок з 6-ти можливих.