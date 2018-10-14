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Тренери і футболісти збірної України відвідали харківський військовий госпіталь

16:25, 14 жовтня 2018
Футбол
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ФФУ

Футболісти і тренери національної збірної України побували в харківському військовому госпіталі та привітали військових з Днем захисника України.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко, його асистент Олександр Шовковський, капітан збірної Андрій П'ятов, гравці Тарас Степаненко та Роман Яремчук провідали воїнів у палатах, і побажали швидкого одужання і, звичайно, привітали зі Святом Покрови. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

ФФУ

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Збірники передали госпіталю 50 квитків на матч Ліги націй Україна – Чехія, який відбудеться 16 жовтня на ОСК «Металіст». Також збірники подарували футболки, м'ячі з автографами, сувеніри та сфотографувалися з пацієнтами та працівниками госпіталю.

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): «Вітаємо вас зі святом, низький уклін від усієї команди, від всіх хлопців. Ваш подвиг - неоціненний. Ми дуже цінуємо те, що ви робите для держави і для української нації. Розраховуємо на вашу підтримку - поки що по телевізору, але хочемо якомога швидше побачити вас на стадіоні!»

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Тарас Степаненко (півзахисник збірної України): «Можу запевнити, що всі хлопці будуть викладатися повністю заради перемоги в матчі з чехами, щоб подарувати позитивні емоції всім нашим вболівальникам і в першу чергу вам, нашим героям, які захищають країну, не шкодуючи для цього свого здоров'я».

ФФУ

Нагадаємо, матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться в Харкові 16 жовтня. Початок - о 21.45.

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Теги: #збірна України з футболу