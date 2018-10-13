Збірна Голландії крупно обіграла Німеччину в центральному матчі дня Ліги націй
В Амстердамі на Арені Йохана Кройффа завершився центральний матч дня Ліги націй УЄФА в якому збірна Голландії приймала команду Німеччини.
Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Перший гол в цьому матчі забив Верджил ван Дейк на 30-й хвилині гри. Чим ближче була кінцівка матчу, тим більше посилювала тиск на ворота суперника команда Німеччини. Але, в кінцівці, несподівано і не зовсім логічно пропустила два голи.
На 87-й хвилині, Мемфіс Депай подвоїв перевагу своєї команди і вирішив результат гри. А вже в доданий арбітром час, на 90+3 хвилині Джорджиньо Вейналдум довів рахунок до великого - 3:0 на користь команди Голландії.
Ліга націй УЄФА
13 жовтня.
Нідерланди - Німеччина - 3:0
Словаччина - Чехія - 1:2
Ірландія - Данія - 0:0
Норвегія - Словенія - 1:0
Болгарія - Кіпр - 2:1
Грузія - Андорра - 3:0
Латвія - Казахстан - 1:1
Вірменія - Гібралтар - 0:1
Македонія - Лимхтенштейн - 4:1