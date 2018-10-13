Збірна Голландії крупно обіграла Німеччину в центральному матчі дня Ліги націй

Гра завершилася з рахунком 3:0.

В Амстердамі на Арені Йохана Кройффа завершився центральний матч дня Ліги націй УЄФА в якому збірна Голландії приймала команду Німеччини.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший гол в цьому матчі забив Верджил ван Дейк на 30-й хвилині гри. Чим ближче була кінцівка матчу, тим більше посилювала тиск на ворота суперника команда Німеччини. Але, в кінцівці, несподівано і не зовсім логічно пропустила два голи.

На 87-й хвилині, Мемфіс Депай подвоїв перевагу своєї команди і вирішив результат гри. А вже в доданий арбітром час, на 90+3 хвилині Джорджиньо Вейналдум довів рахунок до великого - 3:0 на користь команди Голландії.

Ліга націй УЄФА

13 жовтня.

Нідерланди - Німеччина - 3:0

Словаччина - Чехія - 1:2

Ірландія - Данія - 0:0

Норвегія - Словенія - 1:0

Болгарія - Кіпр - 2:1

Грузія - Андорра - 3:0

Латвія - Казахстан - 1:1

Вірменія - Гібралтар - 0:1

Македонія - Лимхтенштейн - 4:1