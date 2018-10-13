Шахтар відкрив стадіон для безкоштовного дитячого футболу в 20 кілометрах від лінії фронту

У Щасті (Луганська область) стартував проект «Давай, грай!»

Сьогодні в Щастя (Луганська область) відкрився стадіон для безкоштовного дитячого футболу від ФК "Шахтар" (Донецьк).

Соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу реалізується фондом Shakhtar Social у партнерстві з ДТЕК, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

У «Давай, грай!» у Щастя вже зареєструвалися 60 дітей. Тренером-адміністратором у рідному місті став Олександр Скидан, батько екс-футболіста «Шахтаря», а нині селекціонера Академії «гірників» Ярослава Швеця.

– Проект дає можливість хлопчикам, дівчаткам, дітям з обмеженими можливостями постійно займатися футболом. Він відкритий для всіх і може стати першою сходинкою на шляху у світ спорту і здорового способу життя. Ласкаво просимо! – сказав тренер-селекціонер Академії ФК «Шахтар» Ярослав Скидан. – Я вдячний клубу та компанії ДТЕК за відкриття проекту в нашому місті. Упевнений, це стане імпульсом для розвитку масового дитячого футболу в рідному для клубу регіоні. Хлопці, приходьте, тренуйтеся і грайте! А я буду частіше приїжджати додому і спостерігати: якщо ви будете відповідати рівню, ми обов'язково запросимо вас в Академію.

13 жовтня в Щастя пройшов турнір у двох вікових категоріях. Серед дітей до 10 років перемогу здобули «Леви» (кращим гравцем визнано Ілля Резніченко). У групі U12 взяла верх команда «Петрівка», а індивідуально яскравіше за інших проявив себе Михайло Лютов.

– Такі проекти дозволять розвиватися молоді та всім жителям міста. Я дякую «Шахтар» і компанії ДТЕК. Спільними зусиллями наша спортивна інфраструктура розшириться і стане ще доступнішим для дітей, – зазначив мер міста Щастя Олександр Богиня. – Вітаю всіх зі стартом «Давай, грай!». А нашим маленьким чемпіонам бажаю досягати результатів у тренуваннях і завжди здобувати лише перемоги.

Учасники забезпечені футбольною формою та всім необхідним для занять. Щастя – 13-й місто «Давай, грай!». Раніше цієї осені проект стартував в Івано-Франківську, Бурштині та Червонограді.