Чехія здобула перемогу над Словаччиною перед матчем з Україною у Лізі націй

Чехи здобули перемогу перед матчем зі збірною України, вигравши в гостях у словаків з рахунком 2:1.

У Трнаві завершився матч Ліги націй УЄФА, в якому збірна Словаччини приймала команду Чехії і програла.

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всі основні події в цьому матчі відбулися після перерви.

На 52-й хвилині чехи відкрили рахунок, коли Крменчик пробив точно в кут. Але за 10 хвилин словаки відновили рівновагу — у Хамшика вийшов потужний і вдалий постріл після відскоку.

І все ж перемога залишилася за гостями. На 76-й хвилині Патрік Шик замкнув навіс з флангу у виконанні Дочкала.

Після двох матчів Чехія йде на другому місці з 3 очками, поступаючись тільки лідерові Україні - 6 балів. У команди Словаччини - 0 очок.

Наступний матч між собою зіграють команди України та Чехії, який відбудеться 16 жовтня в Харкові на ОСК Металіст. Початок гри - 21.45.