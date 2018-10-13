Чехія здобула перемогу над Словаччиною перед матчем з Україною у Лізі націй
18:19, 13 жовтня 2018Футбол
444 0
Чехи здобули перемогу перед матчем зі збірною України, вигравши в гостях у словаків з рахунком 2:1.
Збірна Чехії обіграла у виїзному матчі команду Словаччини / Reuters
У Трнаві завершився матч Ліги націй УЄФА, в якому збірна Словаччини приймала команду Чехії і програла.
Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Всі основні події в цьому матчі відбулися після перерви.
На 52-й хвилині чехи відкрили рахунок, коли Крменчик пробив точно в кут. Але за 10 хвилин словаки відновили рівновагу — у Хамшика вийшов потужний і вдалий постріл після відскоку.
І все ж перемога залишилася за гостями. На 76-й хвилині Патрік Шик замкнув навіс з флангу у виконанні Дочкала.
Після двох матчів Чехія йде на другому місці з 3 очками, поступаючись тільки лідерові Україні - 6 балів. У команди Словаччини - 0 очок.
Наступний матч між собою зіграють команди України та Чехії, який відбудеться 16 жовтня в Харкові на ОСК Металіст. Початок гри - 21.45.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter