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Чехія здобула перемогу над Словаччиною перед матчем з Україною у Лізі націй

18:19, 13 жовтня 2018
Футбол
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Збірна Чехії обіграла у виїзному матчі команду Словаччини / Reuters

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всі основні події в цьому матчі відбулися після перерви.

На 52-й хвилині чехи відкрили рахунок, коли Крменчик пробив точно в кут. Але за 10 хвилин словаки відновили рівновагу — у Хамшика вийшов потужний і вдалий постріл після відскоку.

І все ж перемога залишилася за гостями. На 76-й хвилині Патрік Шик замкнув навіс з флангу у виконанні Дочкала.

Після двох матчів Чехія йде на другому місці з 3 очками, поступаючись тільки лідерові Україні - 6 балів. У команди Словаччини - 0 очок.

Наступний матч між собою зіграють команди України та Чехії, який відбудеться 16 жовтня в Харкові на ОСК Металіст. Початок гри - 21.45.

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Теги: #УЄФА#збірна України#Ліга націй УЄФА