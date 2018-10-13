Київське Динамо програло Арсеналу в товариському матчі в паузі УПЛ

Гра завершилася з рахунком 0:1.

У суботу на заміській базі в Кончі-Заспі підопічні Олександра Хацкевича провели контрольний поєдинок з командою «Арсенал-Київ».

Враховуючи, що відразу 17 представників клубу відправилися в розташування своїх національних, молодіжних та юнацьких команд, тренерський штаб задіяв у товариській зустрічі виконавців, які залишилися в його розпорядженні з першої команди, а також залучив футболістів молодіжного складу, повідомляє офіційний сайт київського Динамо.

З перших хвилин динамівці прогнозовано захопили ініціативу і почали нагнітати ситуацію біля воріт опонента. Гравці столичного клубу погрожували номінальним гостям після стандартних положень, так і з гри, після добре розіграних комбінацій. Але слід віддати належне супернику, який не відсиджувався в обороні і час від часу турбував Бущана.

В середині тайму Калитвинцев виконав небезпечний штрафний удар метрів з 22-х під поперечину, але воротар «Арсеналу-Київ» Сітало кінчиками пальців зумів дістати м'яч. У відповідь гості сповна реалізували свій момент: спочатку Бущан виручив свою команду, перевівши м'яч на кутовий, а ось після подачі від кутової позначки «канонірам» таки вдалося відзначитися, причому на перший удар знову зреагував наш воротар, а на добиванні першим виявився Акулінін. Як виявилося пізніше, цей м'яч став єдиним у поєдинку, який і вирішив долю зустрічі.

Відразу після цього в простій ситуації Алібеков отримав червону картку і залишив поле. Втім, за умовами товариського поєдинку вилученого гравця можна замінити, тому команди продовжили грати в рівних складах. Відразу ж після стрімкої контратаки ворота суперника вразив Смирний, але миттю раніше асистент арбітра зафіксував положення поза грою.

У другому таймі «біло-сині» також регулярно намагалися загрожувати воротам гостей, але удари Андрієвського, Калитвинцева, Буено до мети не доходили. Час від часу доводилося вступати в гру і Рудьку, але в цілому, надто небезпечних моментів «Арсенал-Київ» не створив. У складі «Динамо» добре пробивав Гармаш, але трохи вище воріт. За деякими винятками гра проходила в невисокому темпі. Динамо однаково добре рухалася як з м'ячем, так і без нього, тренери провели ряд замін, але на підсумковий результат це, на жаль, не вплинуло.

Товариський матч

«Динамо» - «Арсенал-Київ» - 0:1 (0:1)

13.10.2018. Чапаєвка. УТБ «Динамо»

Гол: Акулінін (37).