Фінал Кубку України-2019 прийме Запоріжжя, матч Україна — Туреччина відбудеться у Дніпрі
12:20, 13 жовтня 2018Футбол
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Виконком ФФУ визначив місця проведення двох важливих матчів.
Виконком ФФУ визничив місця проведення двох важливих матчів / ffu.ua
Виконком Федерації футболу України визначив місця проведення вирішального поєдинку Кубку України поточного сезону, а також найближчого товариського матчу національної збірної України.
Так, фінальний матч розіграшу Кубка України сезону-2018/2019 15 травня 2019 року прийме стадіон «Славутич-Арена» в Запоріжжі, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Місцем проведення міжнародного товариського матчу між національними збірними України та Туреччини 20 листопада 2018 року визначено стадіон «Дніпро-Арена» у Дніпрі.
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