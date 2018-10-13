Фінал Кубку України-2019 прийме Запоріжжя, матч Україна — Туреччина відбудеться у Дніпрі

Виконком ФФУ визначив місця проведення двох важливих матчів.

Виконком Федерації футболу України визначив місця проведення вирішального поєдинку Кубку України поточного сезону, а також найближчого товариського матчу національної збірної України. Так, фінальний матч розіграшу Кубка України сезону-2018/2019 15 травня 2019 року прийме стадіон «Славутич-Арена» в Запоріжжі, повідомляє офіційний сайт ФФУ. Місцем проведення міжнародного товариського матчу між національними збірними України та Туреччини 20 листопада 2018 року визначено стадіон «Дніпро-Арена» у Дніпрі.

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