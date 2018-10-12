Дубль Зубкова та гол Коваленка забезпечили збірній України (U-19) перемогу над Шотландією

Матч завершився з рахунком 3:1.

У своєму передостанньому матчі групового раунду кваліфікації Євро-2019 українська «молодіжка» зустрічалася з шотландцями — прямими конкурентами в боротьбі за другий підсумковий рядок таблиці, який дає шанс на участь у плей-офф.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь української команди, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Напередодні гри команда Олександра Головка отримала підсилення в особі Андрія Луніна, який прибув із розташування національної збірної. Воротар «Леганеса» зайняв місце у воротах синьо-жовтих, і вже на першій хвилині йому довелося діставати м’яча із сітки. Провалився лівий фланг оборони господарів, Брофі отримав пас на хід, віддав у центр під удар Моргану, який поцілив у ближній кут. 0:1.

Отримавши психологічну перевагу, шотландці виглядали впевненіше й мали шанси розвинути успіх. Луніну довелося нейтралізовувати постріл Моллана зі штрафного та ще більш небезпечний удар головою Портеуса після кутового. Ще в одному епізоді нашого голкіпера підстрахував Михайліченко, вибивши м’яч головою з лінії воріт.

Але українці зуміли відігратися, реалізувавши одну з небагатьох створених можливостей. Михайліченко подав з лівого флангу, Шепелєв класно скинув під удар Зубкову, і форвард синьо-жовтих з допомогою невеликого рикошету від захисника зрівняв рахунок.

У другому таймі активні дії українців змусили британців сісти глибше та зосередитися переважно на захисті. Логічним втіленням ігрової переваги господарів став другий м’яч Зубкова. І хоча Олександр пробив з-за меж штрафного майданчика по центру, безпосередньо в голкіпера, Роббі Маккрорі зіграв украй невдало — від його рук м’яч відлетів за лінію воріт.

Не використавши ще кілька шансів (зокрема, Третьяков двічі не найкращим чином розпорядився м’ячем поблизу воріт суперника), синьо-жовті остаточно вирішили долю поєдинку в компенсований час. Коваленко покарав шотландців, які пішли вперед великими силами.

Відбір до Євро-2019 (U-21). Група 4

Україна (U-21) — Шотландія (U-21) — 3:1 (1:1)

Голи: Зубков (32, 56), Коваленко (90+4) — Морган (1).