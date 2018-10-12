этот материал доступен на русском

Ямайський легкоатлет, рекордсмен Болт зробив перший дубль у футбольній кар'єрі

16:55, 12 жовтня 2018
Футбол
358 0
Усейн Болт вперше вийшов на поле в стартовому складі / REUTERS

Ямаєць, який виступає за австралійський клуб "Сентрал Кост Мерінерс", вийшов в стартовому складі у товариській грі проти "Макартур Саут Вест Юнайтед" і зробив дубль, повідомляє Prosportua з посиланням на BBC.

“Мій перший вихід у старті, два забитих м'ячі – відчуття відмінні. Я радий, що зміг приїхати сюди і показати світу, що прогресую. Я хочу грати за "Мерінерс", показувати свої найкращі якості і виходити на поле", – поділився враженнями Болт.

Його команда здобула перемогу з рахунком 4:0.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #футбол#легка атлетика#Усейн Болт