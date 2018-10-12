Ямайський легкоатлет, рекордсмен Болт зробив перший дубль у футбольній кар'єрі

Багаторазовий чемпіон на 100-метрівці забив два голи в одному матчі.

Кращий спринтер планети ямайсий легкоатлет і футболіст Усейн Болт забив свої перші два голи у професійному футболі.

Ямаєць, який виступає за австралійський клуб "Сентрал Кост Мерінерс", вийшов в стартовому складі у товариській грі проти "Макартур Саут Вест Юнайтед" і зробив дубль, повідомляє Prosportua з посиланням на BBC.

“Мій перший вихід у старті, два забитих м'ячі – відчуття відмінні. Я радий, що зміг приїхати сюди і показати світу, що прогресую. Я хочу грати за "Мерінерс", показувати свої найкращі якості і виходити на поле", – поділився враженнями Болт.

Його команда здобула перемогу з рахунком 4:0.