Ямайський легкоатлет, рекордсмен Болт зробив перший дубль у футбольній кар'єрі
16:55, 12 жовтня 2018Футбол
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Багаторазовий чемпіон на 100-метрівці забив два голи в одному матчі.
Усейн Болт вперше вийшов на поле в стартовому складі / REUTERS
Кращий спринтер планети ямайсий легкоатлет і футболіст Усейн Болт забив свої перші два голи у професійному футболі.
Ямаєць, який виступає за австралійський клуб "Сентрал Кост Мерінерс", вийшов в стартовому складі у товариській грі проти "Макартур Саут Вест Юнайтед" і зробив дубль, повідомляє Prosportua з посиланням на BBC.
“Мій перший вихід у старті, два забитих м'ячі – відчуття відмінні. Я радий, що зміг приїхати сюди і показати світу, що прогресую. Я хочу грати за "Мерінерс", показувати свої найкращі якості і виходити на поле", – поділився враженнями Болт.
Його команда здобула перемогу з рахунком 4:0.
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