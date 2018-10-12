Владислав Кулач замінить у збірній України травмованого Артема Кравця

Травмованого у товариському матчі з Італією Артема Кравця замінить нападник полтавської «Ворскли» Владислав Кулач.

Сьогоднішнє ранкове дослідження МРТ підтвердило діагноз, раніше поставлений лікарями національної команди Кравцю — ушкодження литкового м'язу гомілки.

Ця травма унеможливлює участь Артема у матчі Ліги націй з Чехією, який відбудеться 16 жовтня у Харкові, повідомив прес-секретар національної збірної України Олександр Гливинський на офіційному сайті ФФУ.

Таким чином, сьогодні нападник турецького «Кайсеріспору» залишає табір команди у Харкові.

Натомість когорту форвардів у збірній поповнить 25-річний Владислав Кулач, для якого це дебютний виклик. Раніше Владислав захищав національні інтереси у 33 матчах на юнацькому та молодіжному рівнях, сім разів відзначаючись голами.

До розташування синьо-жовтих у Харкові Владислав Кулач прибуде сьогодні до обіду.