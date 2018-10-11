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На матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті вже продано понад 25 тисяч квитків

19:15, 11 жовтня 2018
Футбол
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На матч Шахтар - Манчестер Сіті можна ще придбати квитки усіх цінових категорій / shakhtar.com

Про це повідомляється на офіційній сторінці ФК Шахтар (Донецьк) у Twitter.

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у вівторок, 23 жовтня.

На даний момент продаються квитки на гру всіх цінових категорій - вартістю від 200 до 7500 гривень.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар