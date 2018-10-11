На матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті вже продано понад 25 тисяч квитків

Гра в Харкові відбудеться 23 жовтня.

На суперматч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті продано вже більше 25 тисяч квитків.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ФК Шахтар (Донецьк) у Twitter.

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у вівторок, 23 жовтня.

На даний момент продаються квитки на гру всіх цінових категорій - вартістю від 200 до 7500 гривень.