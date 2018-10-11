На матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті вже продано понад 25 тисяч квитків
19:15, 11 жовтня 2018Футбол
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Гра в Харкові відбудеться 23 жовтня.
На матч Шахтар - Манчестер Сіті можна ще придбати квитки усіх цінових категорій / shakhtar.com
На суперматч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті продано вже більше 25 тисяч квитків.
Про це повідомляється на офіційній сторінці ФК Шахтар (Донецьк) у Twitter.
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у вівторок, 23 жовтня.
На даний момент продаються квитки на гру всіх цінових категорій - вартістю від 200 до 7500 гривень.
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