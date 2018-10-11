УПЛ затвердила дати й час початку матчів 15 і 16 турів чемпіонату
18:06, 11 жовтня 2018Футбол
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Динамо і Шахтар матчі 15-го туру проведуть у неділю, 11 листопада.
Прем'єр-ліга затвердила дати матчів 15-го і 16-го турів чемпіонату / upl.ua
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 15 і 16 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
Зокрема, Динамо і Шахтар проведуть матчі 15-го туру в неділю, 11 листопада, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Повний розклад матчів виглядає наступним чином:
15 ТУР
10 листопада (субота)
Львів – Олімпік 14:00
Десна – Чорноморець 17:00
Зоря – Карпати 17:00
Арсенал-Київ – Олександрія 19:30
11 листопада (неділя)
Динамо – Маріуполь 17:00
Ворскла – Шахтар 19:30
16 ТУР
23 листопада (п’ятниця)
Шахтар – Львів 19:00
24 листопада (субота)
Маріуполь – Ворскла 14:00
Карпати – Десна 14:00
25 листопада (неділя)
Олімпік – Зоря 14:00
Чорноморець – Арсенал-Київ 17:00
Олександрія – Динамо 19:30
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