УПЛ затвердила дати й час початку матчів 15 і 16 турів чемпіонату

Динамо і Шахтар матчі 15-го туру проведуть у неділю, 11 листопада.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 15 і 16 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Зокрема, Динамо і Шахтар проведуть матчі 15-го туру в неділю, 11 листопада, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги. Повний розклад матчів виглядає наступним чином: 15 ТУР 10 листопада (субота) Львів – Олімпік 14:00 Десна – Чорноморець 17:00 Зоря – Карпати 17:00 Арсенал-Київ – Олександрія 19:30 11 листопада (неділя) Динамо – Маріуполь 17:00 Ворскла – Шахтар 19:30 16 ТУР 23 листопада (п’ятниця) Шахтар – Львів 19:00 24 листопада (субота) Маріуполь – Ворскла 14:00 Карпати – Десна 14:00 25 листопада (неділя) Олімпік – Зоря 14:00 Чорноморець – Арсенал-Київ 17:00 Олександрія – Динамо 19:30

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