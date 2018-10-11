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УПЛ затвердила дати й час початку матчів 15 і 16 турів чемпіонату

18:06, 11 жовтня 2018
Футбол
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Прем'єр-ліга затвердила дати матчів 15-го і 16-го турів чемпіонату / upl.ua

Зокрема, Динамо і Шахтар проведуть матчі 15-го туру в неділю, 11 листопада, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Повний розклад матчів виглядає наступним чином:

15 ТУР

10 листопада (субота)

Львів – Олімпік 14:00

Десна – Чорноморець 17:00

Зоря – Карпати 17:00

Арсенал-Київ – Олександрія 19:30

11 листопада (неділя)

Динамо – Маріуполь 17:00

Ворскла – Шахтар 19:30

16 ТУР

23 листопада (п’ятниця)

Шахтар – Львів 19:00

24 листопада (субота)

Маріуполь – Ворскла 14:00

Карпати – Десна 14:00

25 листопада (неділя)

Олімпік – Зоря 14:00

Чорноморець – Арсенал-Київ 17:00

Олександрія – Динамо 19:30

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Теги: #чемпіонат України#УПЛ-2018/19