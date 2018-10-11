Шахтар обіграв "Арсенал" в контрольному матчі в Києві (відео)

«Шахтар» на навчально-тренувальній базі в Святошино провів контрольний поєдинок з командою УПЛ «Арсенал-Київ»

Донецький "Шахтар" і київський "Арсенал" провели контрольний матч у паузі в чемпіонаті УПЛ, запланованій на ігри національних збірних.

Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт гірників.

Матч складався з двох таймів по 40 хвилин. Паулу Фонсека залучив до гри футболістів дубля (Кирило Меличенко і Євген Чаговець з'явилися в стартовому складі в центрі оборони), а з капітанською пов'язкою команду вивів Ісмаїлі.

«Гірники» відкрили рахунок вже на 10-й хвилині: Сергій Болбат почав атаку, Фернандо обігрався з Мораесом, увійшов у штрафну і пробив голкіпера – 1:0. А ще за чотири хвилини Болбат заробив пенальті, який упевнено реалізував Жуніор Мораєс – 2:0. Всю першу половину «оранжево-чорні» атакували і могли забивати ще не раз – хороші моменти були у Мораєса і Кайоде.

У другому таймі на поле вийшли Олег Кудрик, Андрій Тотовицький, а пізніше і Максим Чех. При цьому наставник «канонірів» В'ячеслав Грозний у перерві змінив весь склад своєї команди. Однак на характер гри це не вплинуло: «гірники», як і раніше контролювали хід матчу, хоч і в більш спокійному ритмі, і забили третій м'яч на 45-й хвилині чудовим ударом зі штрафного відзначився Майкон. 3:0 – підопічні Паулу Фонсеки в контрольному поєдинку перемогли «Арсенал-Київ».