Автор голу збірної Італії Бернардескі: Пятов вчинив два або три відмінних сейва

Півзахисник поділився своєю думкою про гру воротаря збірної України.

Півзахисник збірної Італії Федеріко Бернардескі, який забив гол в матчі Італія – Україна, прокоментував гру.

Особливо гравець італійської команди зазначив дії воротаря збірної України та донецького "Шахтаря" Андрія П'ятова, повідомляє Террикон:

- Шкода, що нам не вдалося перемогти, адже ми цього заслуговували. Італія створила 6 або 7 гольових моментів, володіла ініціативою, але пропустила після першого ж шансу суперника. Ми грали у футбол, вважаю, робили це добре, але, на жаль, не змогли використовувати інші свої шанси. Вважаю, ми заслужили перемогу, але, можливо, нам не вистачає цілісності перед воротами суперника. Голкіпер України П'ятов здійснив у першому таймі два або три відмінних сейва і виручив. На мій погляд, гра збірної Італії значно покращилася останнім часом. У Манчіні є чудові ідеї, і ми готові втілювати їх на поле.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Італія-Україна напередодні відбувся в Генуї і завершився внічию з рахунком 1:1.

16 жовтня збірна України проведе офіційну гру Ліги Націй проти команди Чехії. Гра відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст".