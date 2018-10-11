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Вісім гравців Шахтаря потрапили в символічну збірну першого кола УПЛ

13:01, 11 жовтня 2018
Футбол
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Українська Прем'єр-ліга представили самволічну збірну першого кола змгань / upl.ua

На основі оцінок InStat в Лізі склали символічну збірну найкращих футболістів першого кола Чемпіонату УПЛ, йдеться в повідомленні на офіційному сайті УПЛ.

Серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа. Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.

Символічну збірну першого кола УПЛ склали:

upl.ua
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Теги: #УПЛ#ФК Шахтар#символічна збірна УПЛ#ФК Маріуполь#Динамо Київ