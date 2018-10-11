Вісім гравців Шахтаря потрапили в символічну збірну першого кола УПЛ
13:01, 11 жовтня 2018Футбол
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Також у збірній два гравця Маріуполя та один представник Динамо.
Українська Прем'єр-ліга представили самволічну збірну першого кола змгань / upl.ua
Українська футбольна Прем'єр-ліга представила віртуальну 11-ку найкращих футболістів першого кола Чемпіонату за версією InStat.
На основі оцінок InStat в Лізі склали символічну збірну найкращих футболістів першого кола Чемпіонату УПЛ, йдеться в повідомленні на офіційному сайті УПЛ.
Серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа. Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.
Символічну збірну першого кола УПЛ склали:
upl.ua
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