Шахтар представив річний звіт - клуб задекларував 1,7 мільярда гривень доходів

У сезоні-2017/18 "Шахтар" сплатив до держбюджету України 504,5 мільйона гривень податків.

Футбольний клуб «Шахтар» представив річний звіт сезону 2017/18.

У минулому сезоні загальний показник доходів «Шахтаря» з урахуванням ПДВ склав 1 мільярд 732 мільйони гривень, повідомляє прес-служба клубу.

Загальний дохід від продажу і оренди футболістів склав 108 мільйонів гривень.

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За участь в Лізі чемпіонів, а також прохід до стадії 1/8 фіналу турніру «гірники» заробили 888 мільйонів гривень від УЄФА і ФІФА.

Доходи від комерційної діяльності – 736 мільйона.

У сезоні-2017/18 «Шахтар» заплатив до державного бюджету України 504 мільйони 506 тисяч гривень податків.

Сума ПДФО склала 358 мільйонів 850 тисяч гривень.

Порівняно з минулим сезоном доходи «Шахтаря» збільшилися на 855 мільйонів.

Нагадаємо, чемпіон України втратив свого капітана Тайсона. Бразилець отримав травму і змушений пропустити від 4-х до 6 тижнів.