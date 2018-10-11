Шахтар представив річний звіт - клуб задекларував 1,7 мільярда гривень доходів
Футбольний клуб «Шахтар» представив річний звіт сезону 2017/18.
У минулому сезоні загальний показник доходів «Шахтаря» з урахуванням ПДВ склав 1 мільярд 732 мільйони гривень, повідомляє прес-служба клубу.
Загальний дохід від продажу і оренди футболістів склав 108 мільйонів гривень.
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За участь в Лізі чемпіонів, а також прохід до стадії 1/8 фіналу турніру «гірники» заробили 888 мільйонів гривень від УЄФА і ФІФА.
Доходи від комерційної діяльності – 736 мільйона.
У сезоні-2017/18 «Шахтар» заплатив до державного бюджету України 504 мільйони 506 тисяч гривень податків.
Сума ПДФО склала 358 мільйонів 850 тисяч гривень.
Порівняно з минулим сезоном доходи «Шахтаря» збільшилися на 855 мільйонів.
Нагадаємо, чемпіон України втратив свого капітана Тайсона. Бразилець отримав травму і змушений пропустити від 4-х до 6 тижнів.