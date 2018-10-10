Збірна України зіграла внічию з Італією у товариському матчі в Генуї

Гра на чужому полі завершилася з рахунком 1:1.

В Генуї (Італія) завершився товариський матч національних футбольних команд Італії і України, в якому переможець так і не був виявлений.

Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

Господарі поля набагато активніше розпочали матч і створили ряд моментів у перші 15 хвилин гри. Але реалізувати жоден з цих моментів італійці так і не змогли. А згодом гравці збірної України зуміли заспокоїти гру.

Проте на початку другого тайму господарі поля зуміли відкрити рахунок. На 55-й хвилині Федеріко Бернардескі зважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчика, воротар українців Андрій П'ятов встиг до м'яча, але той вдарився об голкіпера і перелетів прямо у ворота - 1:0.

На щастя, українцям не треба було багато часу, щоб зрівняти рахунок. Вже на 62-й хвилині Руслан Малиновський завдав красивого удару в кут воріт, проти якого захисники і воротар збірної Італії були безсилі - 1:1.

В кінцівці матчу Віктор Циганков мав два моменти для того, щоб забити гол, але реалізувати їх не зміг.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада збірна України проведе матч Ліги націй УЄФА проти збірної Чехії. Гра відбудеться в Харкові на полі ОСК "Металіст".