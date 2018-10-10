УЄФА збільшив призові для учасників Ліги націй

Зокрема, на 50% зростуть виплати солідарності всім 55 асоціаціям, чиї збірні беруть участь у турнірі.

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив, що збільшить виплати солідарності і бонусні виплати поточного розіграшу Ліги націй УЄФА, який стартував у вересні цього року.

Зокрема, на 50% зростуть виплати солідарності всім 55 асоціаціям, чиї збірні беруть участь у турнірі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Передбачено також збільшення виплат для переможців груп в лігах A, B, C і D. Бонусні призові для володарів перших місць будуть збільшені на 50%.

Таким чином, максимальна сума виплат солідарності і бонусних виплат для команди ліги А складе 4,5 млн, для команди ліги - 3 млн, для команди ліги З - 2,25 млн, для команди ліги D - 1,5 млн євро.

Переможці чотирьох груп ліги А зіграють в червні 2019 року у фінальній стадії Ліги націй. Солідарні виплати за участь у підсумковому турнірі для них також були збільшені:

Це означає, що підсумковий переможець Ліги націй отримає після фінальної стадії 10,5 млн євро.

Ліга націй УЄФА була створена у відповідь на запит національних асоціацій, тренерів, футболістів і вболівальників, які зійшлися в думці, що товариські матчі не забезпечують збірним достатньо високий рівень спортивної боротьби і конкуренції.

Рішення про збільшення виплат солідарності і бонусних виплат було прийнято Виконавчим комітетом УЄФА стало можливим завдяки міцному фінансовому становищу європейського футбольного союзу. Цьому значно допомогла частина доходів від проведення ЄВРО-2016, спеціально виділена для майбутніх інвестицій.